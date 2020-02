Biblioteca Academiei Române celebrează 191 de ani de presă românească printr-un eveniment inedit. Vorbim despre o expoziţie de publicaţii cu titlul „Din lumea presei româneşti - 191 de ani", care arată modul în care presa românească a reflectat momente decisive din istoria românilor şi transformarea societăţii româneşti.

Printre documentele expuse, găsim de la primele ediţii ale gazetelor de limbă română Albina sau Curierul Românesc şi până la primele publicaţii post decembriste din Scânteia sau Libertatea.

Peste 15 milioane de nestemate deține Biblioteca Academiei Române, un tezaur inestimabil care defineşte şi atestă identitatea naţională a românilor. O parte din aceste comori este expusă publicului la expoziţia „DIN LUMEA PRESEI ROMÂNEŞTI - 191 DE ANI”.

Artizanul acestei expoziții este profesorul Nicolae Noica, proaspăt director al Bibliotecii Academiei şi membru de onoare al instituției. La eveniment au mai luat parte Ioan-Aurel Pop, președintele forului de știință și cultură, academicianul Răzvan Theodorescu și oameni din zona presei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.