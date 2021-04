Președinta Asociaţiei Medicilor de Familie București-Ilfov: Nu se pune problema că medicii de familie nu vor să-și vaccineze pacienții. Suntem reticenți pentru că ne așteptăm la niște modificări importante (VIDEO)

Vaccinarea anti-COVID-19 a început, de miercuri, și prin intermediul medicilor de familie. Deocamdată este vorba despre un număr restrâns de medici de familie care iau parte la campania națională de imunizare a populației. Medicul Sandra Alexiu, președinta Asociaţiei Medicilor de Familie București-Ilfov, a explicat miercuri seară, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV, de unde vine retincența medicilor de familie în ceea ce privește vaccinarea pacienților în propriile cabinete.

”Nu se pune problema că medicii de familie nu vor să-și vaccineze pacienții. Suntem reticenți mare parte dintre noi pentru că ne așteptăm la niște modificări importante. Noi nu putem vaccina în condițiile în care este structurat în acest moment tot echipamentul legislativ de vaccinare. Una e să vaccinezi în centre de vaccinare, unde ai niște circuite, trebuie să ai personal specializat și trebuie să ai registratori, o întreagă echipă care se ocupă de asta și alta e să vaccinezi în cabinete.

Retincența noastă nu este legată de vaccinare, în general, pentru că noi suntem principalii vaccinatori, noi facem vaccinare în țara asta la majoritatea populației de cel puțin 30 de ani și chiar de dinainte. De aceea, considerăm că este necesar să se armonizeze cu tot cadrul legislativ”, a explicat Sandra Alexiu.

