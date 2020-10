Președinta Comisiei Europene a părăsit summitul UE la scurt timp de la începere. Ursula von der Leyen intră în autoizolare, după ce un membru al staffului său a fost depistat cu COVID-19

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a părăsit summitul UE de la Bruxelles, pentru a intra în autoizolare, după ce a aflat că un membru al staffului său a fost testat pozitiv pentru COVID-19, potrivit Politico Europe.

Pe când membrii Consiliului European vorbeau despre Brexit, von der Leyen a scris pe Twitter: „Tocmai am fost informată că un membru al biroului meu principal a fost testat pozitiv pentru COVID-19 în această dimineață”.

„Eu am fost testată negativ”, a mai precizat președinta Comisiei Europene, adăugând că, „cu toate acestea, ca o măsură de precauție părăsesc imediat Consiliul European pentru a intra în autoizolare”.

Summitul Consiliului European de la Bruxelles se desfășoară față în față, cu măsuri suplimentare de prevenție, care presupun inclusiv interzicerea participării presei la eveniment, dar și limitarea numărului de membri din staff, astfel încât riscul de îmbolnăvire să fie cât mai mic.

Vestea vine în contextul în care comisara europeană Mariya Gabriel a fost testată pozitiv pentru noul coronavirus în această lună, iar mai mulți comisari au fost nevoiți să intre în autoizolare în ultimele săptămâni din cauza contactului apropiat cu diverse persoane care au fost depistate cu COVID-19.

Summitul, pe care Ursula von der Leyen l-a părăsit la puțin timp de la începere, a continuat conform planurilor chiar și după plecarea președintei Comisiei Europene.

„Întâlnirea este în desfășurare”, a precizat un purtător de cuvânt al Consiliului European, potrivit Reuters.

Ursula von der Leyen a avut, joi dimineață, la Bruxelles, întâlniri bilaterale cu premierul ceh Andrej Babis și premierul portughez Antonio Costa.

Președintele Klaus Iohannis, apel la respectarea regulilor de protecție sanitară. Ce a spus despre Ursula von der Leyen

Președintele Klaus Iohannis, apel la respectarea regulilor de protecție sanitară. Ce a spus despre Ursula von der Leyen

Președintele României este prezent și el la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles și chiar a susținut o declarație de presă în marja participării. Cu această ocazie, șeful statului a vorbit despre situația Ursulei von der Leyen și a făcut un nou apel la respectarea regulilor de protecție sanitară.

„În final, o chestiune puțin mai particulară, legată de COVID-19. Din păcate, chiar astăzi Președinta Comisiei a intrat în autoizolare, după ce ne-am salutat la începutul ședinței. În cazul meu, nu există niciun pericol. Am păstrat distanța, am avut amândoi mască și doamna von der Leyen a fost testată negativ chiar în această dimineață. Însă, cu această ocazie, reiterez importanța extraordinară a măsurilor preventive. Gândiți-vă cum ar fi fost dacă n-aș fi avut mască, sau dacă doamna Președinte nu ar fi avut mască, sau dacă n-am fi păstrat distanța! Este evident că instrumentele de care dispunem pentru a îngrădi răspândirea acestei boli sunt, în esență, simple. Sunt la îndemâna noastră – este masca, este distanța, este igiena mâinilor și atunci suntem mult, mult mai siguri. La noi în țară, din păcate, și astăzi am fost foarte amărât când am citit că avem iarăși peste 4.000 de cazuri. Dragi români, respectați aceste reguli simple, pentru ca împreună să putem să îngrădim răspândirea acestei boli!”, a declarat președintele Klaus Iohannis, potrivit Administrației Prezidențiale.