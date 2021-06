Președinta filialei PMP Bragadiru, Teodora Desagă, despre inudațiile care apar în oraș după fiecare ploaie: Este efectul unei administrații defectuoase timp de 13 ani (VIDEO)

Ploaia a devenit un coșmar pentru locuitorii orașului ilfovean Bragadiru. Imaginile de la marginea Bucureștiului arată un peisaj care seamănă mai mult cu o mlaștină. La fiecare ploaie mai serioasă oamenii merg pe străzi cu apa până la genunchi. Prezentă în studioul Știrilor B1 TV, Teodora Desagă, președinta filialei PMP Bragadiru, a susținut că totul este efectul unei administrații defectuoase timp de 13 ani.

”Acest oraș s-a dezvoltat foarte mult în zona cuprinsă între Capitală și centura Capitalei. Din păcate, s-a dezvoltat și prost. În momentul în care doar dai autorizație de construcție, ca administrație publică locală, dar nu te îngrijești și de infrastructura pe care trebuie să o pregătești pentru a asigura viitorilor locuitori un trai decent, astfel încât să nu iasă la fiecare ploaie în baltă pe stradă sau în nămol și lacuri de acumulare, efectiv...

După fiecare ploaie, care nu trebuie neapărat serioasă, oamenii postează în mediul online și reclamă situația această”, a explicat președinta PMP Bragadiru.

