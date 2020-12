Președinta Republicii Moldova, cadou simbolic pentru Președintele României. Ce i-a oferit Maia Sandu lui Klaus Iohannis: „Celebrează sacrificiul și dedicația medicilor în această perioadă dificilă” (VIDEO)

La finalul declarației comune de presă pe care au susținut-o marți la Chișinău, președinta Maia Sandu i-a oferit președintelui Klaus Iohannis un dar simbolic și i-a mulțumit pentru deschiderea României față de proiecte importante pentru Republica Moldova și cetățenii săi. Cadoul a fost reprezentat de o monedă emisă de Banca Națională din stânga Prutului, „care celebrează sacrificiul și dedicația medicilor în această perioadă dificilă”.

