Florin Mitulețu Buică, președinte AEP, a declarat, miercuri, în cadrul emisiunii “Se întâmplă acum”, de pe B1 TV, că sunt șanse ca votul pentru prezidențiale să fie necontrolat electronic din cauza blocajului creat de comisia parlamentară de anchetare a alegerilor europarlamentare.

Mai exact, Buică a precizat că, dacă nu vor fi desigilate, tabletele nu vor putea fi folosite la alegerile prezidențiale din toamnă.

Afirmația cestuia vine după ce, marți, au fost audieri în comisia de anchetă din Parlament privind posibile fraude la votul de la europarlamentare.

În acest sens, prim-adjunctul directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS), Ionel-Sorin Bălan, a atras atenția și asupra unei situații dificile în care serviciul este pus cu două luni înainte de alegerile prezidențiale. Mai exact, STS a cerut desigilarea tabletelor pentru ca în perioada următoare, din 15 septembrie, STS să poată lucra cu sistemele respective. (Detalii AICI)

“Nu v-aș putea spune cu ce interes au fost sigilate acele tablete, dar vă spun că, așa cum arată lucrurile, dacă sistemele acela informatice, tableta pe care trebuie instalate apicațiile pentru funcționarea sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și prevenirea votului ilegal din secțiile de votare din țară sau străinătate, nu va putea fi verificată această prevenție. Mai clar, problema este că , potrivit acestor măsuri, STS nu poate achiziționa tabletele pentru funcționarea noilor prevederi din Legea 148, cu semnătura electronică, deoarece implică modificări ale sistemului. Ori din acele informații pe care le avem și noi, nici măcar nu pot fi amodificate aplicațiile

La momentul ăsta, dacă noi, săptămâna viitoare, vom termina toate actele normative subsecvente legii și hotărârilor de guvern pentru funcționarea sistemului informatic și nu au posibilitatea să desigileze acele echipamente, să se apuce să le instaleze sau să lucreze sistemele informatice, aceste sisteme nu vor putea fi folosite”, a declarat Florin Mitulețu Buică, președinte AEP pentru B1 TV.

