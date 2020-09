Președintele AEP, despre faptul că sub 4.000 de români din Diaspora s-au înscris pentru votul la secție, la parlamentare:  Asta nu înseamnă că doar acești cetățeni își vor putea exercita dreptul de vot la o secție de votare în străinătate (VIDEO)

Mai puțin de 4.000 de cetățeeni români din străinătate s-au înscris pentru votul la secție la alegerile parlamentare din luna decembrie. Luni noapte a expirat perioada de înscriere, iar potrivit datelor anunțate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), doar 3.939 de cetățeni români s-au înregistrat. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buică, a explicat că asta nu înseamnă că doar acești români vor putea vota la alegerile parlamentare la secțiile din afara țării.

„Aceste cereri au fost făcute pentru ca autoritățile române să înființeze secții de votare acolo unde sunt, în străinătate, cel puțin 100 de cetățeni într-o anumită rază teritorială. Asta nu înseamnă că doar acești cetățeni își vor putea exercita dreptul de vot la o secție de votare în străinătate. În 2019, la alegerile prezidențiale, autoritățile au înființat un număr de 835 de secții de votare, dintre care doar câteva erau pe baza cererii cetățenilor. Din aceste cereri rezultă, din calculele din acest moment, un număr de 15 secții de votare, iar pentru restul, până la 835, încă se fac discuții la nivelul Ministerului Afacerilor Externe și a misiunilor diplomatice”, a explicat șeful AEP.

Întrebat câți români s-au înscris pentru votul prin corespondență, Constantin-Florin Mitulețu-Buică a răspuns: ”La votul prin corespondență suntem acum la 12.650 de cereri și cetățenii, pe această opțiune, vor mai avea 30 de zile de înregistrare, inclusiv data de astăzi (23 septembrie – n.r.). Propunerea de prelungire a termenului a venit de la Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza discuțiilor avute cu Ministerul Afacerilor Externe, cu Parlamentul și factorii politici decizionali și a fost adoptată această măsură pentru votul prin corespondență deoarece pentru secții de votare înființate la cerere nu ar mai fi existat timp”

”Important este ca toți cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate să înțeleagă că acest 30 de zile nu trebuie irosite, ci să le folosească cuun rezultat peste cel puțin 50.000 de cereri la votul prin corespondență”, a subliniat președintele Autorității Electorale Permanente.

