Președintele Alianței Antidiscriminare a Tuturor Tăticilor (T.A.T.A), Bogdan Drăghici, a fost reținut, fiind acuzat că și-ar fi agresat sexual și violat fiica, informează B1 TV.

Totul s-ar fi întâmplat în urmă cu mai mulți ani, atunci când copila avea 10 ani. Reclamația a fost depusă de mama fetei.

Drăghici a fost arestat după mai multe percheziții domiciliare și audierea mai multor persoane, care ar fi confirmat cele susținute de femeie. În plus, potrivit unor surse, bărbatul ar fi agresat mai multe persoane.

Bogdan Drăghici va fi prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

