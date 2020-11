Președintele CJ Neamț, Ionel Arsene a făcut o serie de declarații, cu privire la incendiul din secția ATI de la Spitalul Județean din Piatra – Neamț. El susține că secția nu a fost mutată de la un taj la altul, ci doar au fost mutați pacienții.

Mai mult decât atât, experiența de jurist ar fi cea care l-ar recomanda pe managerul Micu, iar echipamentele folosite la Piatra – Neamț ar fi fost de ultimă generație, dar susține că sistemul medical este în colaps:

„Experiența administrativă a domnului Micu m-a determinat să-l numesc manager al Spitalului Județean din Piatra Neamț. (...) În urmă cu două săptămâni știți că am avut o altă situație specială, când pacienții erau tratați afară. Avem o investiție făcută de CJ Neamț, la Lețcani, un spital modular cu 250 de paturi din care 103 paturi care a stat gol, abia zilele trecute a fost deschis și sunt ocupate 12 paturi. 90 de paturi sunt libere și vorbim de paturi noi, iar noi la Piatra Neamț sunt supraglomerați”, a precizat președintele CJ Arsene.

„În foarte multe spitale din România magaerii nu sunt neapărat medici. A trebuit să găsesc imediat un manager cu experiență în administrație și atunci a fost domnul Micu”, a adăugat el, într-o intervenție telefonică pentru B1 TV.

„Spitalul din Piatra Neamț a funcționat normal, doar că cu o infrastructură de 60 de ani nu poți să faci minuni de pe o zi pe alta. Echipamentele erau de ultimă generație, dar sistemul medical din România este în colaps”, a precizat președintele CJ Neamț.

„Cauza tragediei de la Piatra Neamț nu este din cauza managementului. (...) Nu este adevărat. Etajul 2 și 3 din Spitalul de Urgență sunt secții ATI. În urmă cu o zi au fost mutate, de la etajul 3 la etajul 2 au fost mutați niște pacienți, dar ambele sunt secții de ATI. 99% din spitalele din România se confruntă cu aceasă problemă, infrastructura se confruntă cu probleme de pesye 60 – 70 de ani”, a declarat el.

