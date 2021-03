Președintele CJ Timiș, Alin Nica: Noi nu am simțit nimic în viețile noastre față de săptămânile și lunile de dinaintea carantinei. Carantina formală nu va stopa răspândirea pentru că o hârtie nu oprește răspândirea virusului (VIDEO)

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, spune că măsura carantinării care a fost în vigoare în ultimele două săptămâni în Timișoara și în câteva localități de la periferia municipiului a fost una de formă pentru că ”cine dorea să ocolească restricțiile putea să completeze foarte ușor pe acea declarație oricare dintre motive și mergea liniștit în treaba lui”. Într-o intervenție în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, oficialul local a precizat că pentru ca nivelul incidenței cazurilor de coronavirus să scadă ar fi nevoie, fie de aplicarea unei carantine ca la carte, așa cum s-a întâmplat anul trecut, în timpul stării de urgență, fie de intensificarea ritmului vaccinării.

”Faptul că această carantină formală impusă de la București nu și-a arătat efectele a revoltat foarte puternic populația din Timișoara și din localitățile periurbane. Trebuie să avem în vedere faptul că Timișul este în scenariul roșu încă din septembrie-octombrie anul trecut, adică de șase luni. Oamenii s-au săturat de aceste restricții. Pe bună dreptate, a te ghida doar după niște statistici, niște cifre, după niște indici, care nici aceia nu respectă realitatea din teren, este foarte frustrant pentru noi, cei din Timișoara, care testăm cel mai mult din țară.

În această direcție vă rog să interpretați afirmația mea că Bucureștiul nu înțelege Timișoara și faptul că s-a luat această măsură de prelungire a carantinei fără o analiză profundă dacă această carantină este eficientă... că noi, sincer, nu am simțit nimic în viețile noastre față de săptămânile și lunile de dinaintea carantinei. De aceea am spus că această carantină este de formă. Cine dorea să ocolească restricțiile putea să completeze foarte ușor pe acea declarație oricare dintre motive și mergea liniștit în treaba lui”, a declarat Alin Nica.

