Președintele CNCD, Asztalos Csaba: "E posibil ca unele state să condiționeze accesul pe teritoriul lor de vaccinarea împotriva COVID-19"

Președintele CNCD, Asztalos Csaba, a explicat pentru B1 TV că există posibilitatea ca unele state să condiționeze accesul călătorilor pe teritoriul lor de vaccinarea împotriva COVID-19. Potrivit acestuia, instanțele internaționale ar fi decis deja mai degrabă în favoarea protejării sănătății publice:

“Există dezbateri destul de profunde în Germania cu privire la diferențierile care ar putea interveni între cei vaccinați și cei nevaccinați. În România vedem deja că există prestatori de servicii care lansează reduceri, facilități pentru cei vaccinați.

Există companii aeriene, iar Asociația Internațională a Companiilor Aeriene a lucrat deja la un soft, care să țină evidența persoanlor vaccinate și vor să pună condiția pentru oferirea serviciilor de transport legate de vaccinare după cum e posibil ca unele state din lume sau chiar din UE să condiționeze accesul pe teritoriul lor de existența vaccinului”, a declarat Asztalos Csaba.

Potrivit acestuia întrebarea este dacă se îngrădește în mod justificat sau nu dreptul de liberă circulație a persoanelor. Răspunsul la această întrebare se va pune prin punerea în balanță a măsurilor restrictive și a scopurilor pe care acestea le vizează:

“Ar fi o îngrădire a dreptului de circulație a persoanelor. Dar întrebarea este dacă se îngrădește în mod justificat sau nu. Statele asta vor analiza dacă această condiționare este justificată. În situația în care statul ajunge la concluzia că înmod justificat se impune această condiție de acces, pentru că dorește să protejeze sănătatea publică, vor pune în balanță restricția și scopul restricției. Statele vor pune în balanță inconvenientele și pierderile și pericolele că o societate nu se vaccinează. Judecătorul va fi chemat să spună este un tratament nejustificat sau justificat. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înclinat spre protejarea publică.”

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.