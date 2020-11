Președintele Colegiului Medicilor: „Există un deficit de medici specialişti în unele domenii, precum ATI, pneumologie, boli infecţioase” / Cum comentează Daniel Coriu „distribuția dezechilibrată” a cadrelor medicale pe teritoriul României

Daniel Coriu, noul preşedinte al Colegiului Medicilor din România, este de părere că instituţia la cârma căreia a ajuns are o imagine negativă atât din partea medicilor, cât și a pacienților.

Daniel Coriu, despre Colegiului Medicilor

„Ne aflăm în această situaţie foarte bizară de percepţie dublu negativă, atât din partea medicilor cât şi din partea populaţiei. Din partea medicilor de ce? Pentru că medicul obişnuit vede aceste organism ca un organism birocratic, un organism care impune obligativităţi şi pedeapsă. Aşa este perceput de medicul obişnuit şi atunci noi va trebui să refacem imaginea şi să redevenim ceea ce trebuie să fim de fapt: o instituţie care să apere demnitatea medicului, să încerce să-i redea rolul în societate şi mai ales să îi ofere independenţa profesională. Misiunea principală a Colegiului este, de fapt, ca for profesional. Din nefericire, s-a depărtat uşor de această misiune importantă.

Pe de altă parte, despre populaţie, percepţia negativă şi este o percepţie corectă, este un adevărat gol între noi şi populaţie. De ce s-a întâmplat acest lucru? Datorită unor cazuri punctuale, unor cazuri care nu ne fac cinste dar s-a trecut la generalizare. Nu toţi medicii sunt la fel, nu toţi medicii sunt infractori. Acest lucru este exclus. Avem în breasla noastră astfel de colegi, fără discuţie, dar noi ar trebui să discutăm punctual fiecare caz în parte, nu generalizăm, nu breasla medicală este de vină. Există un gol, spuneam, şi atunci acest gol trebuie umplut cu profesionalismul nostru şi cu recâştigarea încrederii. Vor exista în continuare derapaje, fără discuţie, dar noi va trebui să analizăm fiecare caz în parte, este datoria noastră ca breaslă să rejectăm astfel de indivizi şi să fim total împotriva medicului care nu îşi face datoria sau îşi depăşeşte competenţele” a declarat preşedintele Colegiului Medicilor din România, Daniel Coriu, la Digi 24, acuzând un deficit de medici specialişti în unele domenii, cum ar fi ATI, pneumologie, ori boli infecţioase.

Președintele Colegiului Medicilor: Există un deficit de medici în România

Potrivit acestuia, în prezent Colegiul Medicilor din România reuneşte aproximativ 55.000 de medici. Așadar, în medie, 2,2 medici servesc la o mie de locuitori. Cifra este la jumătate faţă de media din Uniunea Europeană, unde există 4,4 medici la o mie de locuitori.

„50% din medicii României sunt concentraţi în şase oraşe: Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Târgu Mureş, Iaşi. Soluţia de avarie este ca toţi să fim în prima linie, nu avem de ales aici Nu e vorba de o reconversie pentru că acest lucru nu se poate face peste noapte. Noi, medicii indiferent de specialitate, avem competenţe în îngrijirea pacientului asta este datoria noastră, noi trebuie să ajutăm pacientul” a adăugat Coriu.

Medicul Emilian Imbri: „Dacă medicii se vor îmbolnăvi, putem să stăm în pat și să ne uităm unii la alții”

Medicul Emilian Imbri, managerul Spitalului “Dr. Victor Babeș", a vorbit în emisiunea "Se întâmplă acum", de la B1 TV, despre faptul că România va pierde definitiv lupta cu pandemia de COVID-19, dacă medicii se vor îmbolnăvi, după luni întregi de lupta cu virusul.

„Nu pot decât să susțîn că cei care au făcut calculele și au prevăzut creșterea îmbolnăvirilor au avut dreptate. Din punctul med de vedere, indiferent câte paturi am pune, pe stradă, în parcuri, pe lângă spitale, bineînțeles, cu un pluton de oameni cu care am făcut instrucție și am fugărit 9 luni de zile, e greu să mai susținem un plus de activitate. Este că și cum te-ai jucat într-o jumătate de curte și se deschide poartă și îți mai da încă pe atâta teren să-l rezolvi și pe ăla cu același număr de oameni. Să se gândească lumea că dacă medicii se vor îmbolnăvi, putem să stăm în pat și să ne uităm unii la alții, că nu are cine să mai treacă pe la noi să ne întrebe ce mai facem", a declarat medicul.