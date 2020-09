Președintele Consiliului Concurenței: Au existat discuții pentru unirea TAROM și Blue Air pe vremea guvernului Dăncilă / Comisia Europeană e mai puțin generoasă cu aprobările de ajutoare din cauza acțiunilor la CJUE

Președintele Consiliului Concurenței a precizat, vineri, în direct pe B1 TV, că pe vremea guvernului Dăncilă au existat discuții privind unirea TAROM și Blue Air. „Important este să avem două companii viabile care se unesc și de asta eforturile acum sunt” pentru a ajuta cele două entități să depășească situațiile dificile în care se regăsesc, spune oficialul, care a oferit drept exemplu cazul TAROM, care pierde cu regularitate bani de aproximativ un deceniu. În schimb, Blue Air era pe val înainte de pandemie.

