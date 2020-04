Președintele Consiliului Județean Bihor, Pasztor Sandor, amendat cu 5.000 de lei după ce a mers la pescuit

Președintele Consiliului Județean Bihor, Pasztor Sandor, nu a respectat regulile privind distanțarea socială și a fost amendat joi cu 5.000 de lei de polițiști după ce a participat la o partidă de pescuit în apropiere de Oradea.

Deși liderul UDMR Bihor a încercat prin intermediul unui mesaj pe Facebook să sugereze că nu a mai rezistat tentației și a încălcat regulile mergând singur la pescuit, jurnaliștii de la publicația locală ebihoreanul.ro susțin că de fapt Pasztor Sandor a fost însoțit de mai mulți funcționari.

De asemenea, mai susțin jurnaliștii bihoreni, ei au fost cei care l-au surprins pe Pasztor Sandor ”încălcând flagrant legea participând la o acțiune de pescuit recreativ pe un lac din Cetariu”.

Potrivit jurnaliștilor, Pasztor Sandor a încălcat restricțiile, împreună “alți slujbași ai statului”, în timp ce cetățenii stăteau în izolare.

Președintele Consiliului Judeţean Bihor, Pasztor Sandor, a anunțat joi seară, că a fost amendat după ce s-a oprit din drum pentru a pescui într-un lac din apropiere de Oradea.

"Azi după amiază, pentru o scurtă perioadă, am oprit la pescuit, la un lac situat lângă Oradea. Recunosc că am greşit, deoarece am încălcat reguli valabile pentru noi toţi. Nu trebuia să cedez acestei ispite", începe postarea lui Pasztor Sandor.

"Poliţia m-a sancţionat justificat, la faţa locului cu o amendă de 5.000 de lei. Mâine dimineaţa, primul lucru pe care am să-l fac va fi plata acestei amenzi şi voi transfera o sumă similară unei asociaţii caritabile", continuă UDMR-istul.