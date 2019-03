Preşedintele CSM a anunţat modificări la OUG 7: Articolele care interziceau delegările pe funcţii vor fi abrogate (VIDEO)

Preşedintele CSM, Lia Savonea, a anunţat, vineri, mai multe modificări care vor fi operate la ordonanţa de urgenţă nr.7 care a provocat proteste masive în justiţie.

În urma discuţiilor cu ministrul Tudorel Toader, Lia Savonea a anunţat că vor fi abrogatele articolele care interziceau delegarea pe funcţii a procurorilor, articol care urma să blocheze complet DNA în următoarele zile.

De asemenea, articolul 54 va fi abrogat şi va reveni la forma veche în care procurorii de rang înalt sunt numiţi doar dintre procurori şi cu avizul Secţiei pentru Procurori a CSM. În OUG 7, Tudorel Toader permitea şi judecătorilor să candideze pentru aceste funcţii, iar avizul era mutat la plenul CSM.

Lia Savonea a anunţat că va eliminat şi articolul care face posibilă excluderea din magistratură a celor acuzaţi de neîndeplinirea condiţiei de bună reputaţie.

”Azi primind textul OUG am văzut că unele sunt abrogate, altele reformulate. Proiectul de OUG aduce clarificări substanțiale pe zonele care au generat stare de îngrijorare și conflict”, a mai spus Savonea.

Cât priveşte adoptatea OUG 7, Lia Savonea a precizat că demersurile au fost iniţiate de către CSM din luna decembrie a anului trecut, dar textul prevedea doar 2 segmente, iar CSM nu susţine decât forma propusă de for, nu şi articolele apărute ulterior.

”Am participat la întâlnirea de la guvern și am susținut poziția Consiliului în limitele acelui mandat. Am cerut să fie abrogate textele ce nu proveau de la CSM”, a explicat Savonea

Sute de magistrați din România protestează față de modificarea legilor justiției prin OUG 7, promovat de ministrul justiției, Tudorel Toader. Savonea susține că noul proiect de OUG urmează să fie discutat săptămâna viitoare în Consiliul Superior al Magistraturii.

