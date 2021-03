Președintele Federației de părinți, replică pentru Andreea Moldovan pe problema testării în școli. Iulian Cristache: Problema e în curtea Ministerului Sănătății. E clar că vorbim vorbe (VIDEO)

Iulian Cristache, președintele Federației naționale a asociațiilor de părinți, i-a oferit o replică Andreei Moldovan, după ce secretarul de stat în Ministerul Sănătății a rugat „din suflet” să se efectueze testele rapide distribuite în școli. „Același lucru îi spun și eu doamnei secretar de stat, o rog din suflet să facă astfel încât să pună la dispoziție personal care să facă aceste testări acolo unde există acordul părinților”, a spus el, marți dimineață, pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.