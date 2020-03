Președintele Iohannis, declarație de presă, după ședința de la ora 14, în direct pe B1 TV (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, o ședință de evaluare și prezentare a măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei de coronavirus, la care vor lua parte premierul Ludovic Orban, dar și mai mulți miniștri.

La ședință participă ministrul de Interne, Marcel Vela, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, ministrul Economiei, Virgil Popescu, și ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

Ședința va avea loc la ora 14.00, anunță Administrația Prezidențială.

La finalul ședinței, Klaus Iohannis va susține o declarație de presă.

