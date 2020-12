Președintele Iohannis și premierul Orban inaugurează, miercuri, primii kilometri de autostradă din Moldova

Președintele Klaus Iohannis și primul ministru, Ludovic Orban, vor participa miercuri, 2 decembrie, de la ora 13:00, la deschiderea tronsonului de Autostradă A7, variantă ocolitoare a orașului Bacău.

În urmă cu ceva timp, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat că acest sector de 31 de kilometri era realizat, în urmă cu un an, la momentul preluării guvernării, în proporţie de 27%.

Președintele Iohannis și premierul Orban inaugurează ocolitoarea Bacăului

Ceremonia este programată la ora 13.00.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, Klaus Iohannis va susţine o alocuţiune.

Anunțul a fost făcut oficial pe site-ul Președenției României.

„13:00 Participare la deschiderea Tronsonului de Autostradă A7 – varianta ocolitoare Bacău; Alocuțiune”, se arată în comunicat.

A început să-și renveze casa, dar după ce a dărâmat un perete a încremenit. Ce a găsit acolo, i-a șocat pe toți (FOTO)

Termenul de finalizare al tronsonului de Autostradă A7 era ianuarie 2022

Cei 16 km de autostradă – de la Nicoale Bălcescu ( E85 ieșire București ) – până la Bogdan Vodă ( E85 ieșire spre Iași ) se vor deschide traficului rutier. Cu toatea astea vor exista restricții, se pare, pe podul de peste Bistrița. Acolo, circulația se va desfășura pe un singur fir, întrucât lucrările nu sunt gata.

„Vorbim de aproximativ 30 de km de reţea, de drum naţional, respectiv autostradă. 16 km de autostradă din cei 30 vor fi daţi în trafic miercuri, 2 decembrie. Vorbim de primii kilometri de autostradă pe care îi dăm în trafic în Moldova. Vorbim de un contract prin care demonstrăm încă o dată că şi în România se poate. Se poate să dăm în trafic şi să recepţionăm un obiectiv înainte de termenul asumat prin contract. Pentru Varianta de Ocolire Bacău termenul de finalizare era ianuarie 2022. Aşadar, începând cu ziua de 2 decembrie românii, moldovenii vor beneficia de încă 30 de km de reţea de drum modernizat, din care 16 km de autostradă” a precizat ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

În 20 noiembrie, premierul Ludovic Orban i-a felicitat pe constructorii care realizează centura ocolitoare a municipiului Bacău, întrucât aceştia au transmis că tronsonul de drum cu profil de autostradă va putea fi dat circulaţiei între 27 noiembrie şi 2 decembrie, deşi termenul limită de finalizare a lucrărilor era luna ianuarie a anului 2022.

La rândul său, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spunea atunci că este vorba despre primul tronson de autostradă din regiunea Moldovei care va fi deschis circulaţiei, adică 16 kilometri la profil de autostradă, din cei 31 de kilometri din centura Bacăului. El preciza că, în luna noiembrie a anului trecut, acest obiectiv de investiţii fusese realizat în proporţie de 27%, fiind finalizat în doar un an.

”Aş vrea să mai lămuresc un lucru, pentru că am fost acuzaţi că finanţăm acest obiectiv, că am alocat prea puţini bani în 2020. Vreau să vă spun că am plătit, până în acest moment într-un an de zile, 467 de milioane de lei în raport cu 126 cât au plătit cei dinaintea noastră. Aşadar, am plătit toate certificatele intermediare de plată şi vom plăti absolut până la ultimul leu tot ce avem de plată pentru acest obiectiv”, a precizat Lucian Bode în urmă cu ceva timp.