Președintele Iohannis și premierul Orban merg, vineri, la Iași. Ce evenimente vor avea loc în inima Moldovei, la 161 de ani de la Unirea Principatelor Române

Președintele României, Klaus Iohannis, și premierul Ludovic Orban se deplasează la Iași, vineri, 24 ianuarie, pentru a lua parte la evenimentele dedicate împlinirii a 161 de la Unirea Principatelor Române, unul dintre pilonii fundamnetali ai momentului 1 Decembrie 1918.

Iohannis și Orban nu sunt singurele oficialități ale statului român ce se vor deplasa la Iași. Parlamentari, primari, alte personalități publice, dar și ambasadorii altor state vor lua parte la evenimentele dedicate așa-zisei Uniri Mici.

Programul manifestărilor dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, potrivit laiasi.ro:

ora 11.30 – Concert de muzică populară „Noi suntem români” – partea I

ora 13.00 – Manifestările oficiale:

• Te Deum: Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Episcopia Romano-Catolică de Iași

• Discursurile oficialităților centrale și locale

• Depunerea de coroane la Ansamblul statuar al domnitorului Alexandru Ioan Cuza

• Parada militară

• Hora Unirii

ora 14.15 – Concert de muzică populară „Noi suntem români” – partea a II-a

Nicolae Furdui Iancu, Veta Biriș, Margareta Clipa, Laura Lavric, Ștefan Pintilii, Ansamblul de dansuri „Mugurelul” al USAMV Iași

Masa populară: ceai, vin fiert, plăcinte moldovenești.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.