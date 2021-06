Președintele Israelului, Reuven Rivlin, primit de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis îl primește, marți, la Palatul Cotroceni, pe omologul său israelian, Reuven Rivlin.

Cei doi șefi de stat vor avea o serie de convorbiri tête-à-tête, urmate de convorbiri oficiale. Ulterior, Klaus Iohannis și Reuven Rivlin vor susține o declarație de presă comună, la ora 13.15.

