Președintele Klaus Iohannis a depus în cadrul ceremoniei dedicate Zilei Naționale și o coronă de flori în memoria victimelor pandemiei de coronavirus

Președintele Klaus Iohannis a depus marți în cadrul ceremoniei dedicate Zilei Naționale o coronă de flori în memoeia eroilor români căzuți pentru apărarea patriei, dar și pentru memoria victimelor pandemiei de coronavirus.

Şeful statului a ajuns, marţi, la ora 11.00, în Piaţa Arcului de Triumf din Capitală. Odată cu sosirea sa şi prezentarea onorului, ceremonia a început, cu intonarea Imnului Naţional.

În timpul ceremoniei s-a ţinut un moment de reculegere în memoria eroilor români căzuţi pe câmpurile de bătălie pentru reîntregirea neamului românesc şi a victimelor virusului SARS-CoV-2. Au fost trase 21 de salve de tun.

După intonarea Imnului Național al României președintele Klaus Iohannis a susținut un discurs emoționant, marcat de contextul dificil al pandemiei de coronavirus în care este sărbătorită Ziua Națională în acest an.

"Dragi români, Eroii patrioți despre care am vorbit au demni urmași în prezent. Despre ei vreau să vă vorbesc și lor vreau să le dedicăm această zi. În acest an, în care românii au avut de suportat consecințele pandemiei și măsurile restrictive menite să diminueze efectele acesteia, când am fost nevoiți, cu toții, să renunțăm la o viață normală pentru a ne proteja sănătatea, foarte mulți români curajoși s-au aflat în prima linie, luptându-se cu virusul și boala, pentru viața și sănătatea semenilor noștri", a declarat Klaus Iohannis.

Evenimentul nu a fost deschis publicului și a fost lipsit de parada din anii trecuți în cadrul căreia defila tehnica de luptă a Armatei Române. Ceremonia s-a desfăşurat cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Aproximativ 150 de militari din Ministerul Apărării Naţionale au fost prezenți la ceremonia oficială în format restrâns, organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României în Piaţa Arcul de Triumf, din Bucureşti.