Klaus Iohannis atacă la CCR Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar

Președintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, către Curtea Constituțională (CCR) o sesizare de neconstituționalitate ce vizează Legea pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, relatează Știripesurse.ro.

Ce spune completarea nr. 10?

"Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (1) lit. a) şi c), funcţionarul public parlamentar care:

a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să facă parte din consiliile de administraţie ale regiilor autonome sau societăţilor aflate în subordinea, sub autoritatea ori sub controlul Camerei Deputaţilor, Senatului sau Parlamentului, după caz, ori din cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare şi aflate sub control parlamentar;

b) este reprezentantul secretarului general al Camerei Deputaţilor în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome «Monitorul Oficial»”.