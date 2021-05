Președintele Klaus Iohannis și omologul să polonez, Andrzej Duda, asistă, marți, la exercițiul militar multinațional „Justice Sword 21”, care are loc în comuna Smârdan din județul Galați. Președintele Poloniei se află în România, încă de luni, într-o vizită oficială.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, „Justice Sword 21/Steadfast Defender 21 este un exercițiu tactic, de tip LIVEX (exercițiu tactic întrunit, cu trageri reale), conectat la DACIA 21 LIVEX, care folosește un scenariu fictiv și are ca principal scop îmbunătățirea capacității de a planifica, conduce și desfășura acțiuni de luptă în context multinațional și întrunit. (...) În cadrul acestui exercițiu se va testa capacitatea de reacție și de luptă a unei mari unități tactice de nivel brigadă, structură inclusă în pachetul unic de forțe puse la dispoziția NATO, în perioada 4-19 mai, la care participă peste 2.000 de militari și aproximativ 500 de mijloace tehnice și mașini de luptă din Forțele Terestre Române având în sprijin și o companie de infanterie poloneză din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est din Craiova și din Forțele Aeriene Române”.

