Președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cîțu participă la ceremoniile organizate de Ziua Eroilor de la Monumentul „Mormântul Ostașului Necunoscut”, din Parcul Carol I (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cîțu participă, joi, la ceremoniile de la Monumentul „Mormântul Ostașului Necunoscut”, din Parcul Carol I din București, organizate de Ziua Eroilor.

La eveniment sunt prezenți mai mulți oficiali, printre care președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, vicepremierul Dan Barna, ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, ministrul Energiei, Virgil Popescu, și primarul Capitalei, Nicușor Dan.

