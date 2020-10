Președintele SANITAS, infectat cu Covid-19: ''Vă spun răspicat celor care încă credeți că este banalitate : NU ESTE DE GLUMĂ!''

Viorel Huşanu, preşedintele Uniunii Sindicale Sanitas Bucureşti, a fost confirmat cu Covid-19 și face un apel la oameni să respecte măsurile impuse de pandemie.

“Sunt in a cea de-a 11 zi de când am COVID si va spun R A S P I C A T celor care inca credeți ca este banalitate : NU ESTE DE GLUMA!

Miros inca nu am. Gust....micii sau pâinea au același gust.

Este depresiv sa nu mai fie nimic ca înainte.

Rezultatul evaluării CT arata ca ambii mei plamani au fost afectați iar procentul de 25 -50 % imi cam da fiori.

Protejati-va ! Protejati-i pe cei din jurul vostru”, se arată în mesajul de pe Facebook al lui Viorel Huşanu, preşedinte al Uniunii Sindicale Sanitas.

Acesta a declarat că toată familia lui a fost infectată cu Covid-19, potrivit Pro tv. Victor Hușanu mai spune că a așteptat 48 de ore sosirea ambulanței.