Dumitru Coarnă, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI (SNPPC), a susținut, în direct pe B1TV, că fotografia cu mașina Renault Megane, care îi aparține lui Gheorghe Dincă, există în dosarul privind dispariția Luizei Melencu încă din data de 17 iulie.



Întrebat de Tudor Barbu, în emisiunea "Se întâmplă acum", dacă ipoteza potrivit căreia fotografia se afla în dosar încă de atunci, Dumitru Coarnă a răspuns: „Da, este corectă informația”.





Totuși, Dumitru Coarnă consideră că nu aceasta este „problema de fond” în această speță, ci mai degrabă de ce nu a fost identificat proprietarul mașinii încă de la acea vreme, în condițiile în care Alexandra, cealaltă fată din tragedia de la Caracal, avea să dispară abia pe 24 iulie.



„Este foarte bine că a apărut (n.r. - fotografia). Nu-mi pun problema de ce și de la cine. Problema de fond era să identificăm deținătorul acelui autoturism”, a adăugat Dumitru Coarnă.

