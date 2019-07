Președintele Sindicatului TAROM, audiat la DIICOT (VIDEO)

Președintele Sindicatului TAROM, Aurel Cordov, s-a prezentat, joi, la sediul DIICOT pentru a fi audiat.

Acesta a venit însoțit de avocatul său și, cel mai probabil, va da declarații, în calitate de martor, în dosarul în care s-a început urmărirea penală in rem pentru delapidare și grup infracțional organizat. Procurorii DIICOT au suspiciuni că liderul de sindicat, împreună cu alți angajați ar fi sustras combustibil și piese pentru întreținerea și repararea avioanelor.

La începutul anului, premierul Viorica Dăncilă a trimis Corpul de Control la TAROM pentru a se face verificări cu privire la regulile referitoare la sistemul de administrare și control și pentru a controla modul în care două aeronave Airbus A310 au fost înstrăinate în anul 2018.

