Președinții Senatului și Camerei Deputaților, Anca Dragu și Ludovic Orban, au primit vaccinul anti-COVID-19 (VIDEO)

Președinții Senatului și Camerei Deputaților, Anca Dragu și Ludovic Orban, au fost vaccinați marți dimineață anti-COVID-19 la Spitalul Militar din Capitală.

Anca Dragu și Ludovic Orban, vaccinați în același timp împotriva noului coronavirus

Anca Dragu și Ludovic Orban au primit vaccinul anti-COVID-19, la ora 10.00. Șefii celor două Camere ale Parlamentului completează astfel lista liderilor politici din România care au fost vaccinați până acum împotriva noului coronavirus.

Președintele Klaus Iohannis a fost primul care s-a vaccinat, pe 15 ianuarie, în prima zi din cea de-a doua etapă a campaniei naționale de vaccinare.

„Tocmai m-am vaccinat. Este o procedură simplă. Nu doare. Vreau să subliniez că acest vaccin este sigur, este eficient și recomand tuturor vaccinarea. Vaccinarea împreună cu respectarea măsurilor de restricție ne vor scoate din pandemie. Vă mulțumesc! Vă doresc multă sănătate!”, a declarat președintele Klaus Iohannis după ce a fost vaccinat.

Ulterior, pe 16 ianuarie a fost vaccinat și premierul Florin Cîțu.

„Foarte, foarte ușoară această vaccinare, chiar nu am simțit nimic. Asta îi spuneam doamnei asistente că nu mi-am dat seama când a făcut vaccinul. De aceea, cred că am şi avut o reacție la final, m-am ridicat, ca nu mi-am dat seama când s-a terminat vaccinul. Mă bucur că am putut să mă vaccinez, am făcut-o atât pentru mine, cât şi pentru cei din jurul meu şi, bineînțeles, să dau un semnal de încredere pentru toţi românii. Am văzut acest semnal, că românii vor să se vaccineze, şi ieri în interesul de a se înscrie pe platformă, dar orice este nevoie să vină din partea mea pentru a-i convinge pe cât mai mulți români să se vaccineze, voi face. Este important să înţelegem că împreună cu păstrarea măsurilor de restricție în continuare, vaccinul şi tratamentele care apar, doar aşa putem să învingem această pandemie. Rămânem la același obiectiv pe care l-am prezentat în ultimele zile, 10.400.000 de români vaccinați până în septembrie, şi nu ne vom abate de la acest obiectiv”, a spus, la rândul său, premierul Florin Cîțu, după ce a primit prima dozăde vaccin.

Președinții Senatului și Camerei Deputaților, Anca Dragu și Ludovic Orban, au primit vaccinul anti-COVID-19A venit acasă și și-a găsit soţul în pat. Când a dat aşternutul la o parte, a împietrit! A plâns ...