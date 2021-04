Presiune uriașă la Spitalul Judeţean Buzău, din cauza numărului mare de pacienți COVID-19. Ambulanțele stau blocate cu orele în curtea unității medicale (VIDEO)

Noi imagini teribile cu ambulanţe care aşteaptă ore în şir în curtea unui spital pentru preluarea pacienţilor COVID. După Braşov, aceeași situație şi la Buzău, la Spitalul Judeţean de acolo. Din cauza locurilor insuficiente în spital, şoferii şi asistenţii de pe Salvări stau şi zece ore în curte cu pacienţi care aşteaptă eliberarea unui pat şi masca de oxigen, informează B1 TV în Matinalul orei 08.00, prezentat de Andreea Moraru.

