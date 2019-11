Prezidențiabilul dispărut Ninel Peia a fost găsit. El se afla la Mănăstirea Putna.

Vestea vine în contextul în care Ninel Peia a fost dat dispărut, joi seară. Prezidențiabilul era cazat la un hotel din Cluj, iar ultima oară a fost surprins de camerele de supraveghere, în noaptea de miercuri spre joi, la ora 1.17 minute, părăsind hotelul.

„Eu am mers la Mănăstirea Putna pentru a lua binecuvântarea părintelui pentru a merge mai departe în această luptă prezidențială. Fără Binecuvântarea părintelui, aș fi renunțat. Părintele mi-a dat aseară binecuvântarea. Voi continua și voi merge mai departe. Nu am dispărut. Am mers la mănăstire să mă rog și să cer binecuvântarea părintelui stareț”, a declarat la Antena 3 Ninel Peia.

