Prima apariție publică a Elenei Udrea de la revenirea din Costa Rica (VIDEO)

UPDATE: Elena Udrea a declarat, joi, la ieșirea de la Curtea de Apel București că, din punctul său de vedere, lucrurile se îndreaptă spre normalitate în România, inclusiv în domeniul justiției.

”Sunt fericită că sunt acasă, că am putut să vin. Eu cred că lucrurile sunt în schimbare spre bine în România, în general, și în justiție.

Nu vreau să o iau de la capăt cu toate subiectele. Am alte lucruri de făcut, îmi este bine așa. Nu îmi este teamă de un nou dosar, ca dovadă că sunt aici.

Responsabilitățile pe care le am acum sunt mai mari decât cele doar pentru mine.

Eu cred că lucrurile sunt în schimbare spre normalitate în țara aceasta, inclusiv în justiție. cred că ușor-ușor lucrurile vor intra în logica lor de normalitate”, a spus Elena Udrea.

