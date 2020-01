Prima eclipsă de Lună din 2020 va avea loc în noaptea de vineri şi va fi vizibilă în toată ţara, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Eclipsa de Lună prin penumbră (satelitul natural nu va intra deloc în umbra Pământului) va fi vizibilă între orele 19.08 şi 23.12. Maximul se va produce la ora 22.10, când aproape tot discul Lunii se va afla în penumbra Pământului.

CUTREMUR LA PALAT! MEGHAN MARKLE I-A SPUS ADIO! S-A AFLAT TOTUL DESPRE FUGA ÎN AMERICA (GALERIE FOTO)

Va fi observată o reducere a strălucirii Lunii şi, eventual, o modificare de colorit. Fenomenul de patru ore şi patru minute va putea fi urmărit pe tot parcursul său, din toate ţara.

Din punct de vedere astrologic, incepand cu data de 10 ianuarie î ncepe un drum î nc ă rcat de emo ț ii ș i sentimente mai puternice ca niciodat ă . Vineri ave m nu doar eclipsa, ci și Luna Plin ă î n Rac, asistată de Mercur, Jupiter, S aturn și Pluto, aflate în toate î n Capricorn. Energia va fi una intens ă ș i ne va preg ă ti pentru o nou ă schimbare important ă din via ț a noastr ă . Aceasta Eclipsa conjugata cu Nodul Nord in Rac ofera oportunitati, recompense, noroc si fericire dar si blocaje, teama de a renunta la modelele vechi de viata, de a pleca pe un drum nou, scrie astrocafe.ro.

ARSENIE BOCA, PROFEȚIE DE COȘMAR : 'ROMÂNIA VA FI ÎNCONJURATĂ DE FLĂCĂRI’! E ȘOC ȘI GROAZĂ

Iata ce sfat au astrele pentru fiecare zodie in parte:

Berbec - Este momentul sa te eliberezi de trecut. Sa ingropi toate amintirile dureroase si sa privesti catre un nou inceput. Aceasta este sansa ta de a lasa totul in urma si de a o lua de la capat, profita de ea.

Taur - Crede in tine. Crede ca totul va fi bine. Incepe sa iti faci ordine in ganduri si in sentimente si sa te apuci de planuri pentru urmatoarea perioada. Esti pe drumul cel bun, trebuie doar sa ai mai multa incredere in tine.

Gemeni - Incearca sa fii atenta la emotiile pe care le ai. La ce iti spune sufletul. In cazul in care ai de luat decizii importante, cel mai bine ar fi sa te lasi condusa de intuitie. Tu stii de ce ai nevoie cu adevarat pentru a fi fericita.

CUTREMUR MONDEN! FUEGO A RECUNOSCUT RELAȚIA CU TEO TRANDAFIR! BURSUCU', ÎN STARE DE ȘOC ( GALERIE FOTO)

Rac - Este o perioada grea, nu o viata grea. Nu te da batuta, mergi mai departe. Aceasta situatie va trece, ca toate de altfel. Ai incredere in tine si continua sa mergi pe acest drum. In scurt timp va rasari si Soarele pe strada ta.

Leu - Trebuie sa te adaptezi acestor schimbari. Numara-ti binecuvantarile si invata sa fii recunoscatoare pentru tot ce ti se intampla. Multumeste-i Universului pentru lucrurile frumoase din viata ta.

Fecioara - Daca ai decizii importante de luat, astrele iti recomanda sa ai incredere in tine. Intuitia ta functioneaza foarte bine in aceasta perioada si te poate ajuta sa obtii ceea ce iti doresti. Alege cu inima si totul va fi bine.

Balanta - Trebuie sa gasesti timp si pentru tine. Este momentul sa te pui pe primul loc, sa faci lucrurile care iti pun zambetul pe buze, sa te relaxezi, sa te bucuri de viata. Ia o pauza de la tot ce se intampla in jurul tău.

Scorpion - Aceasta perioada este una destul de interesanta pentru tine in ceea ce priveste viata sentimentala. Pot aparea o serie de schimbari neasteptate care iti vor da putin peste cap planurile facute pentru urmatoarea perioada.

BABA VANGA, PROFEȚIE DE COȘMAR: AM INTRAT ÎN ANUL APOCALIPSEI: "URGIA E APROAPE"

Sagetator - Apar o serie de provocari la orizont. Nu te speria, acestea sunt trimise de Univers cu scopul de a iti testa limitele si de a te invata sa fii mai puternica. Ai incredere in tine si nu te da batuta.

Capricorn - Alegerile iti apartin in intregime. Chiar daca oamenii din jurul tau iti dau sfaturi, trebuie sa incerci sa te concentrezi asupra lucrurilor pe care le ai de facut. Tu stii cel mai bine de ce ai nevoie pentru a fi fericita cu adevarat.

Varsator - Este posibil ca in aceasta perioada sa fii foarte concentrata pe implinirea visurilor. La orizont apar cateva oportunitati frumoase pe plan profesional de care ar fi bine sa profiti deoarece te ajuta sa ajungi mai aproape de implinirea visurilor tale.

Pesti - Pe primul plan pentru tine sunt relatiile personale. Este foarte important sa fii cat mai deschisa cu oamenii din jurul tau. Alege sa fii sincera si atenta, sa spui ce ai pe inima si sa nu iti fie teama sa iti deschizi sufletul in fata lor. Astrele au si o surpriza minunata pentru tine.