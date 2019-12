Prima ediție a Festivalului de teatru 'Ștefan Iordache': Evenimentul dedicat adolescenților, găzduit de Teatrul Bulandra (VIDEO)

Teatrul Bulandra a găzduit prima ediție a Festivalului de Teatru Ștefan Iordache, eveniment dedicat adolescenților. Tinerii au încântat publicul timp de două zile cu piese la care au muncit ca adevărați profesioniști. În ultima zi a festivalului, adolescenții au fost premiați pentru talentul și minunatele spectacole puse în scenă.

