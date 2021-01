Prima pacientă cu multiple șocuri anafilactice vaccinată anti-COVID-19 n-a avut nicio reacție adversă. Angelica Marin: Nu am dureri, sunt foarte bine (VIDEO)

Asistenta medicală Angelica Marin a devenit prima pacientă cu mastocitoză sistemică și multiple șocuri anafilactice vaccinată anti-COVID-19. Serul i-a fost administrat marți, la Spitalul Floreasca din Capitală. În ciuda afecțiunii sale, ea n-a suferit nicio reacție adversă.

Întrebată pe B1 TV cum se simte și când ar fi putut să apară diversele reacții adverse, Angelica Marin a răspuns: „Puteau să vină în primele ore. Puteau să vină la 24 de ore. Puteau să vină la câteva ore după vaccinare, pentru că în mastocitoză poți să faci șoc anafilactic nu imediat după ce ți se introduce acest medicament sau orice medicament. Poți să ai o reacție cu șoc anafilactic mai întârziată. Eu nu am avut absolut nimic. Nu am avut dureri. Nu am dureri. Am o foarte puțină jenă la locul de injectare a vaccinului, atât. Nu am degranulat. Sunt foarte bine. Am respectat protocolul dat de doamna doctor Petruțescu, de domnul doctor Bumbea. Îmi este bine. Nici aceste pete nu le am pe mine în momentul respectiv, sunt chiar foarte bine”.

Un număr de 90 din 96 de pacienți cu mastocitoză, o boală foarte rară, doresc să se vaccineze împotriva COVID-19 și speră să aibă această oportunitate, deși însumează toți peste 150 de șocuri anafilactice.

Întrebată câți pacienți se mai află în această situație și câți dintre ei doresc să se vaccineze împotriva COVID-19, Nicoleta Nidelea, președinta Asociației Suport Mastocitoză România, a precizat: „Dacă o să vă spun că din 96 de adulți, 90 dorim să ne vaccinăm și cei 90 adunăm împreună 150 de șocuri anafilactice, vă sperie, dar pentru că noi am respectat întotdeauna ceea ce medicii spun, pentru că ei au studiat Medicina, o parte dintre noi nu am studiat, ne vaccinăm fără niciun fel de problemă. Ba mai mult, cei de la The Mastocytosis Society ne-au transmis felicitări la nivel internațional, ca și cei de la Charite Berlin. Angelica îi va inspira pe foarte mulți pacienți cu mastocitoză din lume. Circa 48.000 suntem în întreaga lume”.

Cele mai recente date prezentate de autorități arată că până marți, ora 17, în România au fost vaccinate cu serul de la Pfizer și BioNTech peste 140.000 de persoane. Între timp, marți seară, în țara noastră a sosit o primă tranșă și din vaccinul produs de Moderna – transportul a fost unul simbolic, constând în 14.000 de doze.

„Asigurăm dozele de vaccin necesare pentru imunizarea cât mai multor cetățeni care vor să se protejeze astfel de COVID-19. Am aprobat astăzi transmiterea către Comisia Europeană a solicitării ca România să beneficieze de încă opt milioane de doze de vaccin BioNTech / Pfizer din cele 200 de milioane negociate suplimentar la nivel european. Este vorba, mai exact, de solicitarea a încă 8.055.394 de doze de vaccin, care se vor adăuga celor 12.780.080 milioane de doze produse de BioNTech /Pfizer și contractate deja de România. Altfel spus, doze vitale care vor asigura imunizarea a 10.417.737 de persoane, care se pot întoarce la o viață normală. În plus față de vaccinurile BioNTech /Pfizer, mai avem cele 3.408.215 de doze produse de Moderna și contractate deja de România. Fiecare persoană vaccinată înseamnă mai multe vieți salvate și un pas în plus câștigat împotriva COVID-19", a declarat marți premierul Florin Cîțu.