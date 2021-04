Prima persoană care a intervenit la accidentul aviatic din Mureș a fost primarul din localitate: Pilotul a cooperat cu noi și este bine

Dinu Dumitru Cotoi, primarul comunei Batoș, județul Mureș, a fost primul care a ajuns la fața locului la accidentul aviatic în care a fost implicat un avion MIG. Un avion militar de tip MIG 21 s-a prăbuşit, astăzi, în județul Mureș, în apropiere de localitatea Dedrad. La bordul acestuia se afla un pasager, care a fost găsit în viață.

Potrivit edilului, accidentul a avut loc în extravilanul comunei Batoș și nu a afectată nicio gospodărie, doar că avionul e distrus.

„Pilotul ne-a spus unde să sunăm, la unitatea lui din Cluj. L-am ajutat să se ridice, deoarece ne-a rugat asta. L-am întrebat dacă mai e un pilot cu el și ne-a spus că nu, că e singur. Atunci ne-am mai liniștit. Pilotul a cooperat cu noi și este bine.

În zona respectivă au posibilitatea să se instruiască. Noi suntem obișnuiți cu avioanele, iar Câmpia Turzii e aproape de noi”, a spus Dinu Dumitru Cotoi, primarul comunei Batoș, unde avionul s-a prăbușit, la Digi24.

„O aeronavă MiG 21 LanceR din cadrul Bazei 71 Aeriană Cîmpia Turzii, care efectua un zbor de instrucție, s-a prăbușit marți, 20 aprilie, în jurul orei 14.30, la în apropierea localității Dedrad, județul Mureș, într-o zonă nelocuită. Pilotul a reușit să execute manevra de catapultare și este în stare stabilă, conștient și cooperant cu echipele de intervenție ajunse la fața locului”, a transmis Ministerul Apărării Naționale (MApN), într-un comunicat.

„Conducerea bazei aeriene a pus în aplicare de urgență planul de intervenție în astfel de situații, iar o comisie numită la nivelul Statului Major al Forțelor Aeriene se va deplasa de urgență la locul prăbușirii pentru investigarea evenimentului”, a adăugat instituția.

Potrivit primelor informații, era un zbor de instrucție. Avionul s-a prăbușit într-o livadă de lângă localitate.

