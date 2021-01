Prima persoană vaccinată anti-COVID în România a primit rapelul. Mihaela Anghlea, asistenta de la Institutul Matei Balș: Situația în spital este încă destul de grea

Procesul de vaccinare din etapă I, a cadrelor medicale de la Institul Matei Balș continuă, iar duminică dimineață, printre persoanele vacicnate s-a numărat și prima asitentă imunizată în România în urmă cu 21 de zile, care a primit astăzi ce-a de-a doua doză.

Mihaela Anghel a fost prima persoană imunizată în România, în data de 27 decembrie, odată cu debutul primei etape din campanai națională de vaccinare. Totodată, în cursul zilei de duminică au fost vaccinați și medicul Adrian Streniu Cercel și Adrian Marinescu.

Asistenta Mihaela Anghel a povestit la Digi 24 că a fost aspru criticată în mediul online, după ce a primit prima doză a vaccinului anti-COVID. Inițial comentariile au deranjat-o, dar ulterior a început să le ignore.

„În prima zi m-au afectat puțin, ulterior am încercat să nu le mai citesc, am încercat să nu mă afecteze. Eu m-am simțit privilegiată, am mulțumit tuturor că am fost aleasă să fiu prima persoană vaccinată din România. Din moment ce mi-am ales meseria asta, nu mi-a fost teamă. Situația în spital este încă destul de grea, dar încercăm să facem față. Avem speranța că cu acest vaccin scăpăm de pandemie”, a declarat ea, după ce a fost imunizată cu schema completă a vaccinului anti-COVID.