Prima reacție a bărbatului din Dorohoi care a păcălit medicii și a primit trei doze de vaccin: „Le-am cerut voie să o fac și pe a patra"

Bărbatul în vârstă de 49 de ani, din Dorohoi, ajuns cunoscut la nivel național pentru că s-a vaccinat de trei ori, a oferit prima reacție.

Plin de entuziasm, cetățeanul a povestit că s-a vaccinat și a treia oară după ce a început să se simtă „mult mai bine". De asemenea, el a recunoscut că a fentat cadrele medicale, profitând de aglomerație și de neatenția responsabililor.

„A treia oară nu știu dar parcă la a două nu prea m-am simțit bine. După rapel. Asta a fost maraton, n-are nicio treaba. Și l-am făcut și pe al treilea și mă simt mult mai bine. Al doilea a fost mai slăbuț.

Am trecut, poate a fost un pic neatenție și l-am făcut și pe al treilea. Poate un pic neatenție, că doar sunt atenți tot timpul. Nu știu, am avut noroc. Toată lumea te întreabă. da, i-am mințit, i-am mințit pe toți.

A două doză n-a fost de ajuns. Pentru mine e ok. M-am dus pe răspunderea mea, eu trag răspunderea. M-am vaccinat pentru a mă asigura că sunt mai ok, cu a două parcă nu a fost suficient. Și am făcut și a treia, și acum mă simt mult mai bine. În clipă aia am avut noroc și am fost injectat și pe urmă am recunoscut. Am lăsat declarație și la poliție", a declarat cetățeanul, potrivit Antena 3.

Bărbatul din Dorohoi a cerut a patra doză de vaccin anti-COVID-19

Mai mult, bărbatul a insistat să-i fie administrată și a patra doză de ser anti-COVID.

„Le-am cerut voie să fac a patra. Dacă e posibilitatea. Când va veni timpul. Atenție! A anunțat când vine valul 4 în România și anticipează noi restricții anti-COVID-19

Eram mai stresat înainte și mi-am revenit acum cu vederea, după a treia doză. Mă simt mult mai bine. Sunt om normal. Te simți mult mai bine. Eram stresat un pic că aveam probleme cu ochii. Și mi-am revenit acum cât de cât.

N-am furat, i-am mințit, atâta tot. Nu am profitat, am avut noroc. Ca la masă, ceri și a treia farfurie", a mai declarat bărbatul din Botoșani.

Despre cazul bărbatului care și-a administrat trei doze de ser anti-COVID-19 a vorbit și Valeriu Gheorghiță, în cadrul unei conferințe de presă.