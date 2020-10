Prima reacție a lui Nicolae Robu, după ce a fost trimis în judecată: ”E profund nedrept. Rău trebuie să fi deranjat eu pe cineva”

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, încă în funcție până la preluarea mandatului de către primarul ales, Dominic Fritz, a reacționat în urma deciziei Curții de Apel Timișoara, care a confirmat rechizitoriul său de trimitere în judecată.

Primarul în funcţie al Timişoarei, Nicolae Robu, trimis în judecată în dosarul vânzărilor ilegale de locuinţe

Primarul în funcţie al Timişoarei, Nicolae Robu, susține că doar două din cele 207 vânzări ilegale îi sunt imputate lui, iar cele două vânzări nu au nicio legătură cu vânzarea de locuințe din centrul orașului.



”Eu sunt prezent în cauză nu cu vânzarea de case bune din centrul orașului către clanuri și persoane suspuse, ci cu vânzarea a două maghernițe dintr-un fund de curte, amenajate dintr-o fostă magazie de lemne și date de o comisie din care eu nici măcar nu am făcut parte unor amărâți, cazuri sociale indubitabile, date cu semnătura mea, asta e adevărat, însă cu semnătura mea precedată de 4 semnături care îmi garantau legalitatea (în paranteză fie spus: avocații susțin, invocând inclusiv sentințe definitive în acest sens, că, de fapt, chiar n-a fost încălcată nicio lege, dar asta-i altă discuție!)”, a scris Robu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

”E profund nedrept. Rău trebuie să fi deranjat eu pe cineva”

Curtea de Apel Timişoara s-a pronunţat, joi, după două amânâri asupra contestaţiei depuse de inculpaţii din dosarul retrocedărilor de la Primăria Timişoara, în procedura camerei preliminare după ce Tribunalul Timiş a respins excepţiile invocate de apărare.

Astfel, Nicolae Robu, care a pierdut alegerile din 27 septembrie, dar şi fostul primar, Gheorghe Ciuhandu, au fost trimişi în judecată.

Edilul a arătat, citând din rechizitoriu, care sunt faptele care i se impută.

”Drept este că din 2017 - deci: de 3 ani! -, numele meu să apară de câteva ori pe an, întâmplător de fiecare dată în momente cheie, asociat cu vânzarea ilegală a sute de case din centrul orașului către clanuri și persoane sus puse și cu crearea, în acest fel, a unui prejudiciu de milioane și milioane de euro? E drept așa ceva, oare? E profund, profund nedrept! Eu am ieșit în stradă pentru o justiție independentă - și nu regret! -, dar independența de influențe politice, economice și de orice alt fel, nicidecum independența de dreptate! Rău trebuie să fi deranjat eu pe cineva! Poate tocmai prin faptul că -l ucru mai puțin știut! - EU AM FOST CEL CARE A CERUT să se cerceteze aceste vânzări și restituiri și, chiar mai larg, TOATE transferurile de proprietate din avuția publică în diverse avuții private, TOATE! Asta nu prea s-a știut! Ei, la momentul potrivit, o să vă prezint documentul prin care am făcut-o!”, a declarat Nicolae Robu.