Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a reacționat după ce a ajuns subiect de glume printre liceeni.

Andronescu a declarat, după ce elevii de clasa a 12-a din Targu Frumos, sub coordonarea unui profesor, au scos o melodie hip-hop "pe versuri" din 'perlele' sale.

Declarația ministrului este la fel de "abracadabranta" ca cea care i-a inspirat pe copii.

"Dumneavoastra puneti intrebari, si puneti intrebari si cand omul este cu gandul in alta parte sau cand nu este cu gandul in alta parte. De multe ori pana iti revii ...Eu nu cred ca ma puteti acuza ca nu stiu sa vorbesc sau ca sunt din categoria celor care nu am invatat la scoala. Am invatat si am avut profesori foarte buni la limba romana, dar orice om este supus si erorilor", a spus Ecaterina Andronescu.

Ministrul Educaţiei a ajuns subiect de glume printre liceeni. Elevii de clasa a 12-a din Targu Frumos, sub coordonarea unui profesor, au scos o melodie hip-hop "pe versuri" de Ecaterina Andronescu. Aceştia au ironizat fraza deja devenită celebră, rostită de ministrul Educatiei intr-o emisiune televizată: "Orice evaluare evalueaza pe subiectele pe care examenul le presupune, în evaluarea respectiva".

ASCULTA PIESA AICI

