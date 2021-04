Prima reacție a reprezentanților firmei care asigură mentenanța instalației de oxigen de la unitatea mobilă de ATI de la Spitalul „Victor Babeș”: Ventilatoarele ”nu au prezentat probleme tehnice și funcționau în parametri normali” (VIDEO)

Compania Medist SRL, cea care asigură mentenanța instalației de oxigen de la unitatea mobilă de terapie intensivă de la Spitalul „Victor Babeș” transmite, marți, printr-un comunicat de presă, citat de B1 TV, că, potrivit primelor cercetări, ventilatoarele livrate de firmă ”nu au prezentat probleme tehnice și funcționau în parametri normali”.

”În acest moment este în derulare o anchetă a organelor în drept pentru stabilirea motivelor care au dus la creșterea presiunii oxigenului peste valoarea maximă admisă. Suntem în legătură cu autoritățile implicate în anchetă și vom pune la dispoziția acestora toate informațiile necesare”, se mai arată în comunicatul transmis de reprezentanții companiei.

Potrivit unor surse citate de jurnaliștii de la G4Media, firma în cauză ar fi deținută de fosta soție și de fiul fostului ministu al Finanțelor, Sebastian Vlădescu, trimis în judecată într-un dosar de corupție.

Contractul de mentenanță a ventilatoarelor care furnizau oxigen pentru pacienți ar fi fost încheiat de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) cu Medist SRL.

