Amalia Călugăru, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Buzău a mărturisit că, în momentul în care primul echipaj de poliție a ajuns la Spitalul de Psihiatrie din Săpoca, agresorul încerca să părăsească unitatea medicală.

„Evenimentul a fost sesizat în jurul orei 3.30 de către cadrele medicale de la unitatea medicală de aici din Săpoca, care au semnalat faptul că un bărbat a exercitat violențe asupra. unor pacienți. În momentul în care dispeceratul IP a încercat să ia legătura cu echipajul, care acționa pe raza localității, s-a constatat faptul că un alt echipaj de Poliție se afla în imediata apropierii a unității medicale și a intervenit operativ pentru prinderea agresorului, care încerca să părăsească unitatea medicală”, a spus oficialul.

