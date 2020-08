Prima școală construită de la zero, în numai trei luni, se află în Sectorul 4. Primarul Daniel Băluță: Oferă condiții de maximă siguranță. Avem soluții pentru infrastructura educațională

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a inaugurat duminică, 23 august, prima școală construită de la zero în Capitală, în ultimii 30 de ani, ca parte din campania „Niciun copil al Sectorului 4 nu merge la școală sau la grădinițiă în clădiri cu risc seismic 1”.

Potrivit comunicatului de presă, pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, aflat în incinta Liceului de Metrologie „Traian Vuia”, Primăria Sectorului 4 a utilizat tehnologie și soluții constructive folosite cu succes în alte țări europene, cu experiență în domeniu. Astfel, construcția celor două corpuri de clădire modulară, pe structură metalică, s-a întins pe numai 90 de zile, de la stadiul de teren viran și până la darea în folosință a respectivelor spații educaționale.

Acestea vor fi folosite în perioada ce urmează pentru a găzdui elevii a două importante licee din București – Liceul Tehnologic Mircea Vulcănescu și Liceul Tehnologic de Metrologie Traian Vuia. Clădirile acestora, construite în urmă cu zeci de ani, se află acum în grad de risc seismic 1 și vor fi consolidate și modernizate de îndată ce vor fi eliberate. În total, de spațiile educațioanale nou construite și dotate conform ultimelor standarde, vor beneficia 1.576 de elevi ai celor două unități de învățământ, conform aceleiași surse.

Amenajarea celor două costrucții modulare a costat aproape 7,9 milioane de lei cu TVA, fonduri suportate din bugetul local al Sectorului 4. Acestea au câte 1.380 mp fiecare (în total, 2.750 mp), iar dotarea prevede tot ceea ce este necesar pentru desfășurarea optimă a activităților educative. În interiorul acestora au fost amenajate 34 săli de clasă, spații administrative, grupuri sanitare, cancelarie, cabinet medical, camera de pază și spații de depozitare.

La finalul lucrărilor ce se vor desfășura în cazul clădirilor vechi, școlile sus-menționate vor reveni în aceste locații, iar construcțiile modulare vor fi parte a unui hub tehnologic educațional. În cuprinsul acestui proiect, clădirile respective vor găzdui elevii tuturor unităților de învățământ cu profil tehnologic din Sectorul 4. Aceștia nu numai că vor putea interacționa și învăța împreună, ci vor avea parte și de activități de practică pe fiecare domeniu, grație colaborării pe care Primăria Sectorului 4 o va iniția cu mai multe societăți comerciale interesate să pregătească tinerii pentru meseriile cu deficit de personal calificat în vederea angajării ulterioare, meserii pe cale de dispariție, imediat după terminarea liceului.

Nu numai la Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” au avut loc astfel de investiții în infrastructura școlară. Spre exemplu, clădirea în care funcționează Colegiul Național „Gheorghe Șincai” va intra în luna septembrie într-un amplu proces de consolidare și modernizare, elevii acestei unități de învățământ urmând a-și desfășura activitatea în clădirea fostului Colegiu Tehnic „Petru Rareș”, proaspăt rebilitată și autorizată ISU.

O construcție modulară precum cele de la Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” a fost amenajată și în incinta Școlii Gimnaziale „Ienăchiță Văcărescu” și va găzdui elevii înscriși în ciclul primar și gimnazial la Colegiul Național Mihai Eminescu, unitate în clădirea căreia sunt de asemenea programate lucrări de consolidare și de modernizare, urmând ca elevii de liceu să fie relocați temporar în clădirea Școlii Gimnaziale Nr. 108, se mai arată în comunicat.

„Sectorul 4 are soluții pentru infrastructura educațională. Am arătat ca se poate să construim de la zero în nici trei luni, spațiile necesare pentru 1.500 de copii. Aceștia, indiferent că se găsesc în centrul sau la marginea sectorului, trebuie să beneficieze de aceleași condiții. Noile clădiri nu sunt doar foarte frumoase, ci, poate cel mai important, oferă elevilor condiții de maximă siguranță. Totodată, aici vom reuni toate liceele cu profil tehnologic, astfel încât copiii sa poată fi pregătiți pentru meseriile cerute în acest moment de piața muncii. Îmi doresc ca astfel, la terminarea liceului, elevii să rămână acasă și să aibă un loc de muncă bine plătit", a declarat Daniel Băluța, primarul sectorului 4.