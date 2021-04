Prima tranșă a vaccinului Johnson&Johnson va ajunge în România din 19 aprilie. Explicațiile medicului Valeriu Gheorghiță (VIDEO)

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a precizat în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, că din data de 19 aprilie, România va primi prima tranșă a vaccinuri Johnson&Johnson.

''Reamintesc că din 19 aprilie România va beneficia de prima tranșă de vaccinuri și de la Johnson&Johnson, care va ușura mult procesul de vaccinare prin faptul că se va administra o singură doză. Avem în vedere operaționalizarea unor centre de vaccinare de tip drive-through mai ales în marile aglomerări urbane unde există și o adresabilitate crescută persoanelor către vaccinare''.

Acest vaccin a fost, la jumătatea lui martie, al patrulea care a obţinut undă verde din partea Agenţiei europene pentru medicamente (EMA), după cele de la Pfizer-BioNTech, Moderna şi AstraZeneca.

Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a aprobat, în 11 martie, vaccinul dezvoltat de producătorul Johnson&Johnson. Acesta este primul vaccin împotriva coronavirusului care se administreză într-o singură doză.

