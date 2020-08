Spitalul "Victor Babeş" din Timișoara a primit primele doze de Remdesivir, antiviral necesar pentru tratarea pacienților cu COVID-19

Spitalul "Victor Babeş" din Timișoara a intrat sâmbătă în posesia primelor 35 de doze de Remdesivir, un medicament antiviral folosit pentru tratarea pacienților infectați cu noul coronavirus. Aceasta a fost prima tranşă primită în baza contractului semnat şi finanţat de Comisia Europeană cu compania farmaceutică producătoare.

Lotul primit azi de spital va fi folosit pentru a salva viața a 7 pacienții cu forme medii şi severe ale bolii, internaţi la ATI.

Spitalul "Victor Babeş" din Timișoara urmează să primeasxă încă 150 de doze de Remdesivir

Managerul spitalului, dr. Cristian Oancea a declarat că a obținut rezultate îmbucurătoare anterior cu administrarea acestui medicament și că în perioada următoare, spitalul va mai primi încă 150 de doze.

"Este un prim transport. Aşteptăm ca în perioada următoare să mai primim încă 150 de asemenea flacoane, ceea ce ar asigura necesarul pentru 30 de pacienţi. Medicamentul a fost distribuit în toată ţara, dar noi am fost printre primii care l-au primit. Remdesivirul a dat rezultate foarte bune în tratamentul aplicat pacienţilor aflaţi în stare gravă, în Terapie Intensivă. Noi am administrat acest medicament, prima dată, în luna mai, unui pacient intubat şi ventilat mecanic. Până acum am avut rezultate bune. Atunci, am reuşit să obţinem medicamentul fiind cooptaţi într-un studiu internaţional. Acum, am primit medicamentul în baza contractului semnat şi finanţat de Comisia Europeană cu compania farmaceutică producătoare", a afirmat dr. Cristian Oancea, citat de Agerpres.

Remdesivir, singurul tratament anti COVID-19 omologat în Uniunii Europene, și trebuie să ajungă în România începând cu luna august. Țara noastră va beneficia de o cantitate de 25.157 de flacoane Remdesivir, în trei tranșe. Tratamentul ajunge și în România, după ce Comisia Europeană a anunțat, săptămâna trecută, că a semnat un contract cu Gilead pentru medicamentu Remdesivir, și a cumparat dozele necesare pentru tratarea a 30.000 de pacienți cu forme severe de infecție cu coronavirus din UE, începând din august, potrivit Reuters.

România primește 25.157 flacoane de Remdesivir de la UE, a doua cea mai mare cantitate după Spania

Pe data de 7 august 2020, țării noastre i-au fost repartizate 6026 flacoane Remdesivir. Cantitatea ajunge pentru asigurarea tratamentului unui număr de peste 1200 pacienti eligibili (5 flacoane/pacient).

“Repartiția realizată de reprezentanții Comisiei Europene ține cont de numărul cazurilor la 14 zile și, în acest context, România a primit a doua cea mai mare cantitate dupa Spania”, anunță Ministerul Sănătății într-un comunicat de presă.

Conform calendarului transmis de către Bruxelles, în data de 11 septembrie 2020 vor fi primite alte 10336 flacoane pentru aproximativ 2067 pacienti eligibili, iar în data de 9 octombrie 2020, un număr de 8795 flacoane cu care vor ajunge pentru asigurarea tratamentului a încă aproximativ 1759 pacienti eligibili.

“Ultimele două tranșe vor fi evaluate în funcție de evoluția epidemiologică la 14 zile”, spun oficialii de la București.

Livrarea cantităților se va face în depozitele Companiei Unifarm SA de unde vor fi distribuite către unitățile sanitare desemnate în cadrul Ordinului ministrului Sănătății nr. 555/2020, în functie de numărul de cazuri medii si severe eligibile.

Contract de 63 de milioane de euro cu compania farmaceutică Gilead

Comisia Europeană a anunţat miercuri semnarea unui contract în valoare de 63 de milioane de euro cu compania farmaceutică Gilead, pentru furnizarea medicamentului anti-coronavirus Veklury – numele de marcă pentru remdesivir, transmite Reuters

Purtătoarea de cuvânt a CE, Dana Spinanţ, a precizat că este vorba de o cantitate suficientă pentru tratamentul a 30.000 de pacienţi cu simptome grave de COVID-19. Loturi de Veklury vor fi disponibile începând din august pentru cele 27 de ţări membre ale Uniunii Europene şi pentru Regatul Unit.

Prima tranşă va fi suficientă doar pentru nevoile imediate, însă Comisia se pregăteşte şi pentru achiziţionarea în comun a unor cantităţi suplimentare de remdesivir, începând din octombrie.

Au trecut aproape cinci luni de când Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat oficial că omenirea se confruntă cu o pandemie din cauza noului coronavirus.

În acest moment există, cu toate acestea, o listă cu câteva medicamente, administrate frecvent pentru tratarea pacienților infectați cu noul coronavirus, inclusiv în țara noastră, precum Remdesivir, Hidroxiclorochină, Dexametazonă sau anticoagulante.

“Din păcate, nicăieri la nivel mondial nu avem un tratament miraculos, adică acea terapie care să fie standardizată și să fie folosită peste tot. Sunt tot feluld e date care vin să suțină cele câteva variante de terapie. Cel care are cele mai multe date în spate este Remdesivir. Este, de altfel, singurul tratament antiviral care este aprobat și în SUA și În Europa. Este adevărat că a depășit niște etape și are o eficiență dovedită.

Totuși sunt studii împărțite. Potrivit unor rezultate ar reduce perioada de internare pentru pacienți, ar reduce perioada de evoluție a bolii, ceea ce este foarte bine. Dar nu ar reduce și mortalitatea, asta pentru că vorbim despre fapul că îl folosim la pacienții cu forme severe și nu înseamnă neapărat că reduce mortalitatea”, a declarat pentru B1.RO medicul Adrian Marinescu.

În concluzie, datele arată că Remdesivir pare că nu reduce mortalitatea, Hidroxiclorochina este folosită în România, în ciuda efectelor adverse, iar anticoagulantele sunt mai eficiente. Vezi AICI datele complete