Prima zi de vaccinare a copiilor: Peste 120 de imunizări în cele patru fluxuri din Parcul Orășelul Copiilor din Sectorul 4 (VIDEO)

A început vaccinara copiilor mai mari de 12 ani. 120 dintre ei au fost imunizați în numai câteva ore în Parcul Orășelul Copiilor, acolo unde Primăria Sectorului 4 a deschis patru fluxuri de imunizare. La eveniment a mers și coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță.

Întrebat ce mesaj are pentru copiii de vârsta lui, unul dintre adolescenții vaccinați a răspuns: ”Să se vaccineze ca să ajungem la normal, să putem să mergem în vacanțe, să mergem în excursii fără să avem problema că trebuie să purtăm măști”.

Președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, Sandra Alexiu, a mers și ea la centrul de vaccinare din Sectorul 4 cu copilul.

„Așteptăm de când a apărut vaccinul. Și el și-a dorit foarte mult să facă lucrul ăsta. A crescut în casă cu doctori, știe ce înseamnă, mă vede toată ziua vorbind despre asta, știe că vaccinăm aproape zilnic. De asta, pentru el nu e o problemă”, a declarat Sandra Alexiu.

Președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov le-a transmis un mesaj părinților în ziua în care a început vaccinarea celor între 12 și 15 ani.

„Părinții trebuie să știe că este la fel de sigur ca pentru adulți, că este mai eficace decât la adulți, pentru că eficacitatea vaccinului la grupa de vârstă 12-15 este de 100%, deci, practic, nu există îmbolnăviri după vaccin”, a mai spus Sandra Alexiu.

