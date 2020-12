Prima zi de vaccinare la Institutul Marius Nasta. Beatrice Mahler: Încă se moare de COVID-19, iar acest lucru ar trebui să ne facă se ne gândim de două ori și să ne responsabilizeze (VIDEO)

În cursul zilei de miercuri, a început vaccinarea cadrelor medicale de la Institutul Marius Nasta din București. Managerul unității medicale, Beatrice Mahler, a povestit în direct pe B1 TV cum au decurs lucrurile în prima zi de imunizare.

„Azi au stat foarte bine lucurile. Toți colegii care au fost programați azi și maine au fost vaccinați în cursul zilei de azi. Pentru mâine am cerut suplimentarea de doze.

Am organizat lucrurile ca accesul la vaccin să se facă etapizat. Sunt colegi care astăzi și mâine nu pot să se vaccineze azi și mâine și am creat o nouă etapă în ianuarie. Sunt printre colegii mei persoane care vor să facă înainte o vizită la medicul alergolog, pentru că au anumite alergii și este normal să își ia toate măsurile de precauție.

Persoanele care s-au vaccinat azi nu au avut reacții alergice, cel puțin până în acest moment. Am vaccinat astăzi decanul de vârstă al Institutului Marius Nasta, dar și un student voluntar, cel mai tânăr membru al echipei din Institut, care de o lună lucrează în compartimentul COVID și una dintre asistentele care a trecut prin această boală și care înțelege nevoia vaccinării, tocmai pentru a nu se îmbolnăvi iar”, a declarat managerul Institutului Marius Nasta din București, Beatrice Mahler.

Referitor la cazul primului pacient diagnosticat cu COVID-19, în România, care s-a reinfectat, managerul Institului Marius Nasta a ținut să menționeze că poate fi considerat un exemplu, pentru faptul că vaccinul previne astfel de situații.

„Dintre pacienții pe care i-am avut și care își evaluează perioadic valoarea anticorpilor, la 3-4 luni după ce au trecut prin boală au un nivel foarte scăzut de anitcorpi, practic un nivel care nu mai este protector. Unii dintre ei m-au sunat în aceste zile să mă întrebe cât de repede se pot vaccina ei, persoane la risc și așteaptă acest vaccin.

Cred că toți cei care au trecut prin boală și vor avea posibilitatea să se vaccineze vor face acest lucru (...) Încă se moare de COVID-19, iar acest lucru ar trebui să ne facă se ne gândim de două ori și să ne responsabilizeze. Cred că fiecare dintre noi trebuie să luăm informații corecte.", a explicat ea, pentru B1 TV.

