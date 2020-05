Prima zi fără decese din cauza COVID-19, decalată cu trei săptămâni de către institutul american IHME

Institutul pentru Măsurători și Evaluare în domeniul Sănătății (IHME), din cadrul University of Washington a decalat cu trei săptămâni previziunea privind data în care în România ar urma să nu mai aibă loc niciun deces. Dacă, inițial, prima zi fără niciun deces fusese estimată pentru 8 mai, noua prognoză arată că aceasta va fi 1 iunie.

Potrivit predicției, numărul de decese ar urma să scadă treptat până pe data de 1 iunie, când ar urma să nu mai fie înregistrate decese provocate de COVID-19 în România.

The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) este un centru independent de cercetare în domeniul sănătății publice, care funcționează sub autoritatea UW Medicine, la University of Washington. IHME oferă măsurători riguroase în legătură cu problemele de sănătate cele mai importante la nivel mondial și evaluează strategiile folosite în abrdarea acestora.

Starea de urgență nu va fi prelungită în România

Această revizuire are loc în contextul în care starea de urgență din România expiră în 14 mai, urmând să fie înlocuită începând cu 15 mai cu starea de alertă. Astfel, românii se vor putea deplasa în interiorul localităților fără a mai declara în prealabil unde se duc, lucru ce nu va fi valabil și pentru călătoriile interurbane, ce vor fi permise doar pentru motive justificate, precum, spre exemplu, cele profesionale.

Tot din 15 mai se vor redeschide și frizeriile, cabinetele stomatologice și muzeele. Chiar și așa, încă vor fi interzise grupurile mai mari de trei persoane, iar președintele Iohannis a precizat că autoritățile vor evalua constant situația, astfel că la fiecare două săptămâni, după caz, ar putea fi relaxate sau reinstituite o serie de restricții.

Bilanțul pandemiei de COVID-19 în România

În România bilanțul deceselor a urcat joi la 881 de persoane. Totodată, autoritățile române au diagnosticat 14.449 de persoane cu COVID-19, până joi, ora 13, iar 392 reprezintă cazuri noi.

Grupul de Comunicare Strategică a precizat că 6.144 de pacienți s-au vindecat și au fost externați, în timp ce 876 au murit după infecția cu SARS-CoV-2, iar 234 sunt internați în secțiile de terapie intensivă din țară.

Cel mai recent bilanț arată că, la nivel național, 14.142 de cetățeni sunt în carantină instituționalizată, iar 20.841 sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.