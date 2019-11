Caz HALUCINANT în Alba! Un edil s-a amendat singur. Care este motivul...

Primarul localității Vințu de Jos din județul Alba s-a amendat singur după ce și-a modificat acoperișul casei fără autorizație de la primărie.

Totul s-a petrecut după ce în 2016 investigațiile oamenilor legii au scos la iveală nereguli legate atât de gestionarea banului public, cât și de emiterea ilegală a unor documente de urbanism și fond funciar din vremea mandatului fostului edil.

Mai precis, Ioan Iosif Josan, primarul din Vințu de Jos, spune că a fost reclamat de unul dintre vecini că și-a schimbat acoperișul de pe casă.

”Avem multe probleme pe urbanism. A ajuns o ură între oameni, încât vin una-ntruna și se reclamă unul pe altul. Având în vedere «istoricul» autorizațiilor de construcție de la noi, cu 30 de autorizații de construcție anulate, au început să se pârască unul pe altul. Chiar eu am fost pus în această situație, m-a pârât unul dintre vecini că mi-am schimbat acoperișul de pe casă. Legal, este voie, dar să nu îi schimbăm arhitectura. Înainte să mă apuc să schimb arhitectura acoperișului, am întrebat un arhitect dacă este în regulă și o pot face fără autorizație. Mi-a zis că nu e nevoie, pot lucra și fără autorizație de urbanism. La final am fost obligat să mă amendez singur", a declarat Ioan Iosif Josan, conform ziarulunirea.ro.

Acesta a adăugat că a plătit 500 de lei, așa cum îi permite legea dacă achită într-un anumit termen, adică jumătate din amenda de 1.000 de lei pe care și-a aplicat-o.