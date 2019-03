Primar PSD, prins mort de beat la volan: 'Sunteți un gunoi în fața mea' (VIDEO)

Un primar PSD a fost prins mort de beat pe drumurile patriei.

Edilul Ioan Petricaș din comuna Parța, Timiș, nu a reușit să nici măcar să le arate actele polițiștilor de la rutieră.

Acesta avea o concentrație de alcool în sânge, de 0,72 mg/litru in aerul expirat, motiv pentru care s-a ales cu un alt dosar penal, scrie Vocea Timisului.

