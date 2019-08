Primăria Bucureştiului vrea să taie zeci de arbori seculari, plantaţi încă dinainte de cel de-al Doilea Război Mondial din Parcul Cişmigiu (VIDEO)

Primăria Bucureştiului vrea să taie zeci de arbori seculari, plantaţi încă dinainte de cel de-al Doilea Război Mondial din Parcul Cişmigiu. Motivul? Primarul General al Capitalei a votat miercuri reabilitarea peisagistică a Parcului Cişmigiu din Capitală. Potrivit proiectului, lucrările de reabilitare ar dura trei ani şi vor costa 10 milioane de euro. În schimb opoziţia spune că parcul va fi distrus prin amplasarea a 16 spații comerciale, iar profitul ar intra în contul unor apropiaţi ai partidului.

